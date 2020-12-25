陽明(2609)公布11月單月獲利，帶動航運股今天再度全面大漲，陽明跳空漲停，長榮(2603)開盤直逼漲停價位，另外，榮運(2607)、捷迅(2643)、萬海(2615)等漲幅也都達到半根停板。

陽明11月稅後淨利高達27.05億元，1個月獲利相當接近於今年第3季整季獲利，股價跳空漲停後，來到2011年6月以來新高。另外，長榮宣布新的造櫃計畫，將新造1.85萬只貨櫃，除了長榮購買5,500只特殊貨櫃，子公司「青標海運公司」也購買1.3萬只貨櫃，因應市場緊俏的需求。

由於歐洲和中南美疫情嚴重的國家在港口及陸上都缺工，又以英國最為嚴重，1月報價都已經破萬美元，英國以外地區也都過9000美元，目前看來漲勢不止，明年上半年運價應該都還會處於高峰，且明年在供給還是無法全面回復的情況下，回到2019年的機會不大，航商的獲利相當可期。

法人評估，碼頭工人減少港口作業效率降低，導致貨櫃周轉率下降，缺櫃問題有增無減，運價攀高勢必將反映於陽明明年第1季獲利，預估陽明明年第1季每股盈餘上看3元以上，2021年稀釋後EPS將達7.5元以上。

榮運新造櫃的數量，今年也達到1.53萬個貨櫃，每只貨櫃2,935美元，交易金額達到台幣12.87億元。榮運今天也一度大漲超過8％，股價也來到2015年1月來最高。

(時報資訊)