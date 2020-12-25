被動元件供給趨緊，被動元件價格是否調整備受關注，對此，華新科(2492)表示，公司不會調漲MLCC及晶片電阻報價，而會全力衝刺產能，以滿足客戶需求。

聖誕節及農曆年前備貨需求湧現，且車市復甦，讓被動元件廠淡季不淡，但上游原物料價格漲不停，且各廠均面臨缺工問題無法全產，加上受制於合規供應廠商數量、擴展能力和生產設備供應有限，致使被動元件供給吃緊，哪家被動元件廠會開出漲價第一槍受到市場關注。

在市場需求強勁下，華新科第3季產能利用率已超過90%，儘管被動元件價格蠢蠢欲動，但華新科強調，公司不會調漲MLCC、晶片電阻報價。

受惠於5G應用及電動車市場成長，且耶誕節及農曆新年前提前備貨，華新科11月合併營收34.86億元，月增6.31%，年成長54.28%，累計前11月合併營收為322.37億元，年成長15.99%。

為因應市場需求，華科持續擴產，新設立高雄加工出口區新廠在今年下半年已提升MLCC整體產能達10%(高容和高頻積層陶瓷電容產品)。

展望未來，華新科表示，5G基地台、智慧手機、居家遠端工作和教育相關電腦及筆電、伺服器和遊戲機推動2020年下半年成長，汽車應用的元件需求正逐步恢復，未來可望持續，而2021年起，5G基礎建設、雲端伺服器、HPC高效電腦、IoT、自動駕駛、人工智慧、東京奧林匹克及新冠肺炎(Covid 19)後報復性購買，可望推動產業需求持續成長。

(時報資訊)