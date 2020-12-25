周五適逢耶誕節，全球許多股市都暫停交易，日本股市雖開市但交投清淡。不過，有部分樂觀投資人，因期待來年經濟會有明顯成長，提前押寶進場卡位景氣循環股。早盤中，航運，原物料和房地產相關的族群表現亮眼，而科技類股卻表現地意興闌珊。日經225指數早盤收26659.99點，下跌8.36點，跌幅0.03%。東證股價指數早盤暫收1776.46點，上漲2.19點，漲幅0.15%。

脫歐的英國和歐盟間，達成自由貿易協議，這也讓市場吃下一粒定心丸。而在美國，國會已達成另輪高達9000億美元紓困計畫，最後就等川普總統最後定奪。

新冠疫苗雖陸續出貨，但投資人認為全球現行低利政策，還會持續一陣子，因此對2021年股市表示樂觀。瑞穗證券（Mizuho Securities）分析師指出，隨著景氣逐步復甦以及貨幣寬鬆現況，對來年政策與金融市場來說，正塑造一個正面環境。

早盤中，漲幅最大之一為7&I控股(Seven＆i Holdings)，漲幅為1.61%，其次是信越化學(Shin-Etsu Chemical)，漲幅為1.23%。

同時，表現不佳者的為，正受反托拉斯調查阿里巴巴的大股東軟體銀行（SoftBank），早盤再跌3.36%，其次是瑞可利 (Recruit)人力業者，下跌1.49%。

日本船務（Nippon Yusen KK）大漲6.99%，因這家船運公司上修財測目標。同時，也激勵同業股價表現。

(時報資訊)