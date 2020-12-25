魚中魚水族寵物每年底舉辦公益認捐活動，幫助流浪動物單位，雖然疫情嚴峻，但民眾對流浪貓狗的愛心，不減反增，共募集了五千多位民眾的愛心，轉換成近五萬個貓狗罐頭，排滿23個棧板。遠遠比去年募捐數量多出將近1萬個罐頭，再創新高！如果以罐為單位疊起來，將超過10棟101大樓這麼高，可以讓將近10萬隻的流浪貓狗飽餐一頓。

魚中魚水族寵物公益認捐活動邁入第五年，與進口代理寵物食品及用品的竣百公司合作，在全台灣31間門市做公益認捐活動，短短一個月募集了超過5000位民眾的愛心，這些愛心認捐將轉換成48294個貓狗罐頭，市價超過169萬。

整箱貓狗罐頭堆疊起來的牆面，比人還高，擺滿魚中魚水族寵物門市的停車場，還得動用堆高機一車一車的運送上貨車，總共近五萬個貓狗罐頭，數量相當驚人！魚中魚門市人員還扮成耶誕老人來代表送禮給受贈單位，每一個罐頭約有400公克重，可以讓一隻狗或二隻貓吃一餐，預計可以餵飽將近十萬隻流浪貓狗。

在平安夜這天，竣百公司請貨車將募集到的27558個狗罐頭、20736個貓罐頭，透過台灣動物緊急救援小組，送給全台灣收養流浪貓狗的弱勢單位。

台灣動物緊急救援小組除了例行性的傷病犬貓救援、醫療、送養等工作外，還成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，為了讓全台灣無家可歸或在弱勢私人貓狗收容所的的毛孩子過得溫飽，長期在網路上募集愛心、團購飼料進行助糧行動，目前每個月都固定捐出超過300萬元的飼料，分送全台逾120個弱勢貓狗收容園區，有近2萬隻貓狗受惠。

(中時 )