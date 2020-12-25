范瑋琪年初不滿政府禁止口罩出口，在私人臉書痛譙行政院長蘇貞昌「狗官」，慘遭網友留言撻伐，事隔將近一年，她在臉書吐露心聲並再次道歉，對此網紅陳沂分析范瑋琪道歉文有2大重點，立刻掀起網友熱議。
范瑋琪透露口罩風波後，身上已經貼上永遠撕不下來的標籤，坦言：「我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡」，將近一整年沒有工作的她，對自己犯行進行深切反省，並內疚向孩子喊話：「無論輿論如何傷害我全家人，尤其是我什麼都還不懂的孩子，媽媽錯了，媽媽沒有好好保護你們，媽媽自責」，接著更向社會大眾承諾會謹言慎行，最後央求喊話：「給我一個重新改變的機會吧」。
對於范瑋琪長篇道歉文，陳沂則是分析出兩大重點，認為范范想傳達的是當時由於好傻好天真「不知道台灣口罩不夠用」，導致被無數網友惡意攻擊，甚至連她的家人小孩也不放過，不僅害她沒有工作專輯也不能發，疑似暗示現在的世界充滿怨恨仇視。
網友對於范瑋琪道歉一事，其實大多數都不買單，紛紛留言：「只是為了讓新專輯重見天日做準備吧」、「覺得虧欠小孩就該好好反省自己，而不是藉這幾句話來討拍」、「加害人還要裝作被害者，這種老派的sop到底還要用幾次」。
(中時新聞網)
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