同學們,巷口作文班開課了! 老師知道你們看不懂,幫各位重點整理一下。 哈哈哈佛之范范 范瑋琪 想表達的是,她只是因為當時好傻好天真「不知道台灣口罩不夠用」,就被各種惡意攻擊,連她的家人小孩也不放過。 她道歉無數次也沒有用,沒有工作害她專輯也不能發,現在的世界真是充滿怨恨仇視! Thank you thank you 🙏