民進黨政府明年元旦將開放萊豬進口，外界好奇台北市長柯文哲是否有更激烈的反抗，柯25日向中央提問，他一直無法理解，讓人民有自由選擇權利，這不是一個民主國家該有的？不懂民進黨政府腦袋在想什麼。

過去柯文哲曾因萊豬議題說「不要逼柯文哲走上街頭」，萊豬準備進口，外界好奇柯會否有更激烈的反抗。柯文哲今出席就職6周年活動時表示，源頭管理、明白標示是很簡單就可以解決的問題，他還親自去行政院建議，只要在屠宰前3天不要使用含萊劑飼料，濃度會降到相當低，加上專區給予單獨貨號，北市也有食材登錄系統，整個系統很容易做出來。

柯文哲指出，他一直無法理解「讓人民有自由選擇權利，這不是一個民主國家該有的？」從頭到尾他沒有去阻擋，全世界國家使用萊劑的有20幾個，不用的150幾個，大部分還是不用，但做為一個科學家，他也沒有喊毒豬，「讓人民有自由選擇的權利就好了」。

他強調，無法理解到底民進黨政府腦袋在想什麼，拿以前講的話和現在對照，就是靈魂交換，到底在搞什麼鬼，他實在看不懂。

(中時 )