即將在明年1月20日下台的美國總統川普已赴佛州海湖莊園，最後一次以總統身分在素有「冬季白宮」的此地度過聖誕假期。不過，雖然白宮對外聲明，在聖誕連假期間，川普的行程仍塞滿了會議與通話，但依舊「毫不疲倦」地替人民加班服務。但實際上一到24日早，川普就被媒體捕捉到人早就在自己經營的高爾夫球俱樂部打小白球去了。

白宮對外聲明，在聖誕連假期間，川普的行程仍塞滿了會議與通話，但依舊「毫不疲倦」地替人民加班服務，但隔一日就被媒體捕捉到去打小白球了。

據《商業內幕》報導，雖然美國已經入聖誕連假，但剛在這一周否決了新冠紓困法案與國防授權法案、赦免密友與親家、揚言對伊朗報復，川普可謂有一個忙碌的聖誕節前夕。而在川普返回佛州海湖莊園後，白宮也向媒體公布他的每日行程，聲明川普仍會在假期間，孜孜矻矻替人民服務，並稱他的行程排滿了會議與通話。

INBOX: Another bizarre White House daily guidance which reads: "During the Holiday season, President Trump will continue to work tirelessly for the American People. His schedule includes many meetings and calls."



Based on today's events, that means golf and tweeting. pic.twitter.com/6hTruG3nLU — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) December 25, 2020

What a waste of space. No wonder he loves golf courses so much. #TrumpGolfsAmericansDie https://t.co/EA0o1m8L85 — Christopher (@Chris91423) December 25, 2020

不過24日一大早，川普的車隊就前往西棕櫚灘的高爾夫球場，這也是熱愛高爾夫的川普，第317次以總統身分打小白球。川普在2016年競選時曾自稱「我會鮮少離開白宮」，不過報導指出，身為三軍總帥的川普，在任期工作時間總共花了將近1年在打高爾夫球上。

雖然川普任期僅剩下不到1個月，但在新冠振興法案陷入僵局、上百萬美國人民生計出現困難之際，川普爽打白球仍引起許多網民火大。1名網友在推特上表示，「川普再一次撒謊，他競選2016年時酸歐巴馬花了多少時間在高爾夫球上，當他總統會努力替人民工作，絕對不會去打小白球；但實際上，在4年內他在高球花的時間，足足是歐巴馬的3倍」。

More lies from @realdonaldtrump. He is a con man.When he ran in 2016, he ranted about how much OBAMA played golf, said when he was @POTUS he would work tirelessly 4 America, would never golf. He has golfed 3 times more in 4 years than Obama's 8 yrs.TaxPAYER cost Ten of millions $ — Gerry Harris (@GerryHa12901358) December 25, 2020

(中時新聞網)