反萊豬醫師蘇偉碩遭衛福部告發，引發「查水表」疑慮，蘇偉碩上午在中華人權協會等民團的陪同下，赴監察院向人權會陳情，聲請人權保護。蘇偉碩痛批食安法46條之1是「食安國安法」，大家已經無法放心吃豬肉，若連討論有沒有毒的自由都被剝奪，民主自由將消失，更非人權國家，他絕不會讓國家機器用「食品國安法」鎮壓真理的企圖得逞。

蘇偉碩上午在中華人權協會、律師團、前台南縣長蘇煥智等陪同下，赴監察院向人權會陳情，在「世界人權宣言」的看板前舉行記者會，人人手持「我們都是蘇偉碩」的毛巾，向身兼人權會的監察院長陳菊聲請人權保護。

蘇偉碩說，他是人權工作的小兵，大律師們捍衛的是政治和言論的權利，他的言論也是捍衛憲法保障的生存權，而言論自由不只保障特定人士，政府官員常常講錯話也沒負責，老百姓講了一點卻被用放大鏡檢視，這就是侵犯人權，讓大家害怕。

蘇偉碩表示，他怕的不是自己說錯什麼，而是衛福部、政府不願意針對萊豬健康問題，在科學上好好討論，更怕其他主張萊豬是毒豬的人，再也不敢提出不同意見。

蘇偉碩說，當他接到警方問訊通知後，才知道有食安法46條之1，痛批這條根本就是「食安國安法」，只要對任何食品安全政策提出政府不喜歡的言論，政府都可以拿這條對付你，國家應該採取無罪推定，為什麼他必須帶著證明萊豬對人體有害的資料說明？他不是不願意，而是他已經在公聽會上向衛福部長陳時中說明過。

立法院昨車輪戰萊豬行政命令，但民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌出席但未投票，蘇偉碩指出，若沒有來自總統府、行政院的壓力，他相信行政命令無法通過立院審查，同樣地，國會議員表達選民意見，內心都有很大的恐懼，事後綠委還要在臉書說明沒有遵從黨的意志走，質問這個國家到底怎麼了？

蘇偉碩強調，大家已經無法放心吃豬肉，若連討論有沒有毒的自由都被剝奪，民主自由將消失，更不是人權國家，他雖然恐懼，但會想辦法克服，想辦法把事實真相說出來，絕不會讓國家機器用「食品國安法」鎮壓真理的企圖得逞。

(中時 )