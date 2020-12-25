志工各自準備一道餐點，與派出所內同仁及轄區民眾共同享用。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

志工各自準備一道餐點，與派出所內同仁及轄區民眾共同享用。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警分局大安分駐所與志工隊感情融洽，日前志工大哥、大姊們大展廚藝，各自準備一道餐點，與派出所內同仁及轄區民眾共同享用，一道道充滿愛心的佳餚擺上桌，讓大家吃在嘴裡、感動在心。

大安分駐所首次派任女所長為呂淑怡，為更增進分駐所同仁與志工隊員間聯繫與互動，於是與志工隊共同決定舉辦「歲末各出一菜聚餐聯誼活動」，藉此感謝平日志工們對分駐所的支持與協助。

志工中隊長白芙蓉、幹事姚瑞珍、分隊長許殊瑋也十分感謝員警平日為維護轄區安全在外奔波值勤，為體恤及慰勉員警的辛勞付出，特地與分駐所聯合舉辦歲末聚餐活動，讓大家可以品嘗志工們的手藝與愛心，希望員警們能享用熱騰騰的飯菜、充飽體力，繼續為維護社會治安努力打拼。

分局長李建興也特地到場感謝志工長期以來對警政工作的支持與協助，並表示警察志工一直是分駐所最優秀的伙伴之一，默默地為分駐所服務，協助警察為民服務的工作，志工們無私奉獻的精神，令人佩服，相信在全體同仁的共同努力及志工的協助下，警察工作將能做得更好，讓民眾的生活更加安心。

大安分駐所與志工隊感情融洽，在各個大小犯罪預防宣導活動中，也都可看到志工們穿著服務背心的身影穿梭其中，志工們也常製作餐點慰勞分駐所員警，大家互相支持與愛護就像一個大家庭。

(中時 )