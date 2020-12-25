川普政府近兩年先後對陸企華為、中芯祭出制裁，阻斷大陸半導體技術升級。不過英媒引述歐洲科技業者指控，認為美國利用制裁名義，將歐洲企業趕出中國大陸市場，並提供美企豁免權搶奪更多市占。

金融時報日前報導，一位歐洲企業主管說，美國制裁禁令形成「美國優先」的貿易政策，對美國企業給予豁免，卻不發給其他國家許可證、等同被踢出中國大陸。他指出，到目前為止，只有美企獲得許可供貨華為，歐洲供應商卻踢鐵板。

多數歐洲半導體設備業者和晶片製造商都仰賴美國智慧財產，因此都受到美國禁令影響，無法出貨。

另有歐洲科技高層透露，他的公司被阻止販售零件給大陸買家，原因是可能被做為軍事用途；但此一零件市場空缺，迅速由另一美國供應商透過中間商出貨填補。

美國禁令對歐企衝擊很大。本月初，意法半導體將年度營收目標延後一年達標，關鍵在於美方制裁該公司重要客戶華為，拖累意法當天股價暴跌近12%；另一歐洲晶片大廠英飛凌也警告，歐洲應小心在美中科技戰中被打垮。

全球半導體設備大廠荷蘭商艾司摩爾（ASML）已無法供應極紫外光（EUV）機台給中芯。

(中時新聞網)