台北市長柯文哲（右2）就職六周年，25日舉行記者會，以「這六年來我想說的話」為題，向市民報告施政成果。（鄧博仁攝）

民進黨政府將開放萊豬進口，地方政府以自治條例要求萊劑「零檢出」，行政院長蘇貞昌稱各地自治條例不同，會照主官機關權責規範。台北市副市長黃珊珊25日表示，中央到現在還沒解決法律爭議，現在變成法律空窗期，若拖過明年元旦，全國各地會天下大亂。

台北市長柯文哲今率執政團隊出席就職6周年活動，面對蘇貞昌指各地自治條例不同，會照主官機關權責規範，柯說，他不是律師、是醫師，要不要律師回答一下？

有律師資格的黃珊珊接著表示，現在有個有效的行政命令，但也有同樣有效的地方法規，地方法規沒失效以前，北市府只能以地方法規行使，因為2個還沒被宣布牴觸，她也曾在行政院會跟蘇貞昌說若不能統一規範，地方政府會很困擾。

黃珊珊指出，收到中央公文說暫時還不予核定自治條例罰則，現在變成法律空窗期，唯一可安慰的是進口商暫時不進口，但中央到現在也沒有解決法律爭議，她認為應該在明年元旦前解決，否則全國各地都會天下大亂。

對於地方政府自治條例一旦被中央退回、公告無效，北市府會不會聲請釋憲，柯文哲說，因為是議會通過的法令，地方自治法要提出釋憲是市議會，市府立場不反對、表示尊重，這是議會權責。

(中時 )