緊繃的婆媳關係，到了農曆年前更勢同水火！一名人妻抱怨，婆婆從未給過好臉色，每年除夕都要她一個人包辦整桌飯菜，吃完還會嫌。明年她打算買現成的，沒想到連老公都跳出來罵她偷懶，「我好後悔嫁進來」。

這名人妻在臉書社團靠北婚姻2.0抱怨，結婚至今雖然沒有和公公、婆婆同住，但婆婆會打電話向老公抱怨她不做家事，甚至問孩子們「媽媽有沒有煮飯？」只要家裡吃外食，她就會挨罵。

一到過年，婆婆會來家裡住，所以她非常討厭過年，要準備三餐、要比婆婆早起，一整天幾乎都在「服侍」老人家。

因人妻不用上班，婆婆覺得她很閒，便要求圍爐必須準備滿桌子的菜。明年她相中8菜2湯的年菜，僅3000多元，「老公叫我去問婆婆，事後當然被罵啦！連老公也跟著一起罵我。」

原PO表示，老公罵她一年一次還想偷懶，煮飯是她的工作，不然幹嘛娶她，「過年這種日子，為什麼不能忍耐一下？全家人只有妳沒工作，煮一下會怎樣嗎」、「都嫁進來多久了，飯還不會煮」。

原PO雖傻眼，但心想橫豎被罵，乾脆仍訂年菜，「我很後悔嫁進來，婆媳關係真的很重要，奉勸各位女孩遠離惡婆婆，還有沒斷奶的媽寶男。」

(中時新聞網)