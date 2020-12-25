台股今（25）日早盤一度大漲120點，指數急攻至14,400點，為年底封關行情助攻，不過，隨著指數再度攻高，市場居高思危意識增，午盤過後獲利了結賣壓出籠，指數一路壓回至14,296點，跌破14,300點關卡，漲勢明顯收斂。

由於今年來累計漲約2,300點，若以高低點也將近6,000點，為近30年來首見，應也是歷史上前3或前4劇烈震盪點數，投資專家認為，年底封關指數仍可維持高檔，但應呈現小漲態勢，急漲容易引發投資人獲利了結、落袋為安，因此，建議投資人採取區間操作。

(工商 )