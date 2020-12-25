新冠肺炎疫情緊繃，台北市政府跨年晚會防疫規畫管制區，民眾進場採實聯制，外界擔心會造成人潮塞車。市長柯文哲25日表示，坦白講，作為一個醫學專家，跨年問題不是在廣場，真正的問題是旁邊的餐廳、商圈、夜市，民眾把口罩拿起來再吃飯，這才是問題。

台北市宣布跨年晚會舞台前方將設管制區，民眾須從3個管制點、24個入口進入，由於採實聯制，民眾可利用台北通APP、myCode或身分證登記進場，外界質疑人潮恐怕會塞車。

柯文哲今出席就職6周年活動，他強調，反對什麼叫超前部署、應該叫適當部署，因為現在台灣在疫情狀態下，經濟發展還可以，坦白講，作為一個醫學專家，跨年問題不是在廣場，真正的問題是旁邊的餐廳、商圈、夜市，口罩拿起來再吃飯，這才是問題。

不過，柯文哲也表示，不太贊成很多人在網路上說跨年不要辦，那請問餐廳要不要關？特別是現在有很多公司行號在辦尾牙。

柯文哲說，作為醫學專家、實際執政的人，我們一樣提心吊膽，每天監看會按照中央公布的疫情報告，做政策上的判斷，也就是說疫情升溫，防治措施就升高，疫情沒那麼嚴重就緩一點，也不希望疫情影響台灣經濟，特別是市井小民的生活，這很重要。他會盡醫學上知識，迅速調整政策，有任何改變會跟大家說明，原則上按照要舉辦方向去辦跨年，但隨時調整防疫措施。

(中時 )