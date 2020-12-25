灃食公益飲食文化教育基金會於2018年發起《營養5餐》計畫，集結各領域專家學者，編撰食育教材及校園午餐食譜，深入校園經營示範校，導入飲食教育知識、營造體驗空間、陪伴營養午餐工作者改善流程、豐富餐食美味，並舉辦雙年制SUPER食育教師及校廚競賽，積極推廣飲食文化教育。彙集兩年來工作成果的《營養5餐飲食資源網》於本（12）月正式上線，提供食育圖譜、教材、動畫影音、校餐食譜等線上資源免費下載，期待透過美好的食育體驗，營養孩子的生命，為台灣食育力扎根。
灃食教育基金會雙年制競賽，繼2019年SUPER校廚大賽後，今年首度舉辦「SUPER食育教師大賽」，由全台211件教案中，選出15組最強SUPER教師頒獎表揚，並於典禮後舉辦食育教師交流研習，安排評審長-國立台灣師範大學人類發展與家庭學系教授林如萍，現場分享世界食育趨勢，與教師們交流討論，激發食育創意力。
未來，灃食也將在《營養5餐資源網》開放食育教案下載，讓入選教案未來能在教育圈被廣泛應用，讓孩子能從校園午餐中接收到更多元的教育，提升挑戰力、團隊力、美感力、學習力、感恩力等「未來5力」。
(中時新聞網)
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