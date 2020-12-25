中信兄弟今年3洋投無緣再聚首，目前僅有三冠王德保拉留下，米蘭達被韓職網羅後，根據古巴媒體《Pelota Cubana》報導，兄弟球團找上前阪神虎左投賈西亞（Onelki García），開出年薪50萬美金的合約。

賈西亞有大聯盟經歷，2013年待過道奇、2017年則升上皇家隊大聯盟，不過兩次都沒有留下太多出賽紀錄，他從2018年轉戰日職加入中日龍隊，簽下年薪5000萬日圓(約1356萬台幣)合約，該年賈西亞繳出好成績，出賽27場吃下168.2局，拿下13勝9敗、自責分率2.99，隔年獲得阪神虎大約挖腳。

賈西亞2019年身價三級跳，阪神虎年開出1.7億日圓(約4610萬台幣)簽下他，只不過該年登板21場，只拿到6勝8敗、自責分率4.69，隔年雖然仍或阪神虎1.65億年薪續留，不過成績沒有回升，出賽14場只拿到2勝6敗、自責分率4.42，在阪神2年合計只拿8勝，季後便離開球隊。

賈西亞是速球派投手，左投仍有150公里以上球威，根據他在日本的表現統計，四縫線速球佔比50%，球速能有150公里，二縫線速球佔比12%，此外他最常用的變化球為變速球與滑球，分別佔比20%、18%，均速約為135公里。

(中時 )