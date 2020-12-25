從年初疫情肆虐全球至今，日本經濟陷入史無前例的衰退，經濟下滑程度甚至超過美國。展望2021年，經過日本經濟研究中心(JCER)，匯整最新日本民調，預測2020財年的日本經濟將會萎縮5.4%，要到2021財年才會看見經濟出現3.4%成長。不過，日本經濟雖可望緩步復甦，但恐怕難以恢復到疫情爆發前的水準。

今年頭兩季，日本經濟按年率來計算，分別實際減少2.1%和29.2%，當時，也曾寫下歷史新頁。日本第三季的經濟成長，雖曾出現季增年率高達22.9%，並也創下新高紀錄，但市場預估將來經濟復甦腳步將會放緩。

經濟學家認為，日本經濟第三季出現大幅度回升，一方面是日本政府釋出的紓困方案奏效，另一方面則是因為市場被抑制的需求，重新獲得解放，就像股市中跌深後出現大幅反彈一樣。不過，這反彈很難造就長期的延續性。

除了日本經濟研究中心對日本未來景氣看法保守外，國際貨幣基金組織(IMF)在10月份發佈的亞太區經濟展望報告也指出，日本經濟2020年估將衰退5.3%。至於2021年的經濟成長也僅有2.3%，不像日本官方於12月近下旬樂觀做出的4%預估值。

(時報資訊)