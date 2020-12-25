萊豬開放 陳其邁：落實標示加強檢驗 12:182020/12/25 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長陳其邁25日在高雄展覽館受訪。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院通過開放萊豬，但高雄市議會已三讀萊劑零檢出，被問到立場會不會尷尬？高雄巿長陳其邁25日受訪回應，根據《食安法》還有《地方制度法》，地方政府就是落實標示、加強檢驗及溯源追蹤，全面性的為食安把關，這是應該要做的，會全力貫徹執行。 開放萊豬 蘇揆：跨過這步台灣走向國際、可創經貿實力及機會 萊豬9項行政命令全准備查 侯：給人民最難過的聖誕禮物 (中時 ) #陳其邁 #落實 #標示 #加強 #檢驗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萊豬確定元旦開放進口 04:102020/12/25 財經要聞 立院表決3綠委跑票 名醫預言：反萊豬保證成功 01:182020/12/25 政治 防疫搞雙標 只准指揮官個人秀 04:102020/12/25 焦點要聞 民進黨摧枯拉朽 國民黨慘遭輾壓 9行政命令全過關 萊豬入台 罷免公投戰開打 04:102020/12/25 焦點要聞 立委互嗆雙標 藍諷小英萊豬總統 04:102020/12/25 焦點要聞 未確實要求機組員防疫、未善盡查核追蹤之責 交部重罰長榮航100萬 04:102020/12/25 財經要聞 外界批萊豬「前後不一致」 蔡英文：我不同意這樣的指控 網友傻眼 09:222020/12/25 政治 每個上班日 政院公布萊豬資訊看板 04:102020/12/25 財經要聞 高雄市首創「貼心護勞~防疫暫居所」協助移工落實自主健康管理 09:002020/12/25 生活 一個國家有二套萊豬法令 柯文哲嘆這很奇怪 11:392020/12/25 政治 民進黨用國家機器箝制言論自由 04:102020/12/25 焦點新聞 政治熱門新聞 萊豬強行通過後最新民調曝光 網看完驚：夭壽 - 政治 前綠委稱萊豬棄權不投 綠粉將用選票處罰 沈富雄竟回5字 - 政治 想選總統？沈富雄20字斷言兩岸走向：台灣醉生夢死 - 政治 3綠委萊豬棄權 黃暐瀚爆：有件事大家不知道 - 政治 海巡署長又換人 國安局駐美特派員周美伍將接任 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。