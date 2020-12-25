立法院通過開放萊豬，但高雄市議會已三讀萊劑零檢出，被問到立場會不會尷尬？高雄巿長陳其邁25日受訪回應，根據《食安法》還有《地方制度法》，地方政府就是落實標示、加強檢驗及溯源追蹤，全面性的為食安把關，這是應該要做的，會全力貫徹執行。

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(中時 )

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