富邦媒（8454）旗下momo購物網公布「2020年度圖書十大熱銷榜」，由習慣養成指南「原子習慣」奪得榜首，投資理財類書籍佔據5個名次是最大勢力。從熱銷書單可發現作者魅力的重要性，從專業導師、部落客到Youtuber等皆擁有大批粉絲。

往年momo圖書主要客群聚焦35～44歲，今年20歲以下、45～49歲兩大年齡層的消費大幅成長。其中，受男性消費者青睞的商品為套書款的漫畫、輕小說，如掀起風潮的「鬼滅之刃」漫畫在劇場版電影上映後大賣破千套；親子教養、童書教具等書籍廣受有育兒需求的女性喜愛。

今年投資理財書籍大熱門，包括基金操盤手闕又上的「阿甘投資法」，與momo獨家書封版「慢飆股台積電的啟示錄」，投資晚鳥指南「我45歲學存股，股利年領200萬」、投資理財基本功說明書「跟著柴鼠學FQ 做自己的提款機」、財經部落客PG的「我畢業五年 用ETF賺到400萬」等皆躋身十大熱銷榜。

熱銷書籍還包含Youtuber許瑞云醫生的心療法書籍「心念自癒力」、蒙特梭利專家羅寶鴻新作「羅寶鴻的安定教養學」、減醣始祖娜塔著作的「一日三餐減醣料理」。

(工商 )