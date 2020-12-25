The Rockets have several players — including John Wall, DeMarcus Cousins and possibly more — currently facing seven-day quarantine per NBA contact tracing protocol, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 25, 2020

看來火箭想用完整陣容打新球季還需等等了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞25日爆料，除了沃爾與考辛斯，火箭可能面臨更多球員必須接受7天隔離期間，才有可能上場比賽，就連艾瑞克戈登也被傳出跟中鏢工作人員有所接觸。

除了沃爾、考辛斯兩人曾跟新冠檢測呈現陽性的年輕隊友小肯揚馬丁一起出外理髮，根據查拉尼亞收到線報，一名火箭工作人員也在不同新冠檢測時，被驗出呈現陽性，火箭正在針對這名工作人員所接觸過的人進行追蹤，其中包含戈登。

如此一來，反而是違規參加女性友人派對且沒戴口罩的「大鬍子」哈登，只需要隔離4天時間就可出關，預計可以趕上27日客場出戰拓荒者比賽，包含沃爾、考辛斯等人則要等待聯盟如何界定他們開始隔離的時間，但27日出賽機率很低。

其中最無辜的，當屬先前才被巫師交易到火箭的沃爾，畢竟他因進行膝蓋手術，兩年多都沒上場比賽，如今好不容易傷癒復出，卻又碰上隊友檢測陽性，只能乖乖跟考辛斯都被火箭送回家裡進行隔離，還不知道他的火箭處女秀何時可以登場。

(中時 )