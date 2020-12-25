北海岸離岸風電首場說明會 百漁民怒吼：別再騙了！

開發商德能集團計畫在北海岸3處建設離岸風電場，今（25）日上午首場說明會在新北市金山區美田市民活動中心舉行，百餘位漁民及在地4位議員出席，廠商代表說明才10多分鐘，憤怒的漁民已聽不下去，怒嗆「要聽漁民講！不是聽你們講！」、「別再騙了！」硬生生打斷廠商說明，輪番砲轟廠商罔顧漁民權益！

漁民們訴諸重點北方三島是北部重要漁場，海洋資源豐富，有小卷、白帶魚、鯖魚等，每年產值驚人，設風電場無疑在斷絕漁民生機。

開發商德能集團今日上午舉辦首場北海岸離岸風電建設說明會，漁民自帶反對標語。（王揚傑攝）

開發商德能集團今日上午舉辦首場北海岸離岸風電建設說明會，漁民集體退席。（王揚傑攝）

風力發電風車設在該海域會影響漁船作業，因風車採用浮桶鐵錨固定在岩石上，北方三島附近水深約100米以上，而錨繩長度要2.5倍長，如此海底不就變成密密麻麻的蜘蛛網，漁船根本無法作業。

更有漁民說，不知哪位天才才會選在海象惡劣、海流強勁的海域，大潮時流速在4到5節以上，錨會無法固定在原位，且每年9月到隔年2月東北季風強勁，陣風常達9到10級，風車根本無法承受，絕對會倒栽蔥。

還有漁民建議把風電場設在北緯26度以北，那邊只有大陸漁船在作業，設在那邊我們絕對舉雙手贊成！

新北市議員白珮茹、廖先翔、周雅玲、張錦豪也輪番發言力挺漁民，表示絕對與漁民站在同一陣線，堅決反對在該區建設離岸風電場。

說明會進行到上午11時，漁民不再給開發廠商機會說明，表達絕對反對的立場，要求廠商不必再來，不用浪費大家時間，隨即集體退席，留下一臉尷尬的開發商代表及工作人員。

(中時 )