台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.121元，大升4.12角，成交金額6.18億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為28.29元，早盤最高28.11元、最低28.29元。1091225

中租前11月每股賺11.13元
《日股》觀望味濃 日經早盤小跌8點

(中央社)

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