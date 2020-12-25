新台幣午盤大升4.12角 暫收28.121元 12:302020/12/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.121元，大升4.12角，成交金額6.18億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為28.29元，早盤最高28.11元、最低28.29元。1091225 中租前11月每股賺11.13元 《日股》觀望味濃 日經早盤小跌8點 (中央社) #美元 #新台幣 #12 #今天 #開盤價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內資財力雄厚 台股迎聖誕行情 04:102020/12/25 證券．權證 鴻海走堅、航運股回神 台股盤中漲逾百點 11:372020/12/25 財經 熱門股－凱美 加入旺詮營收添利 04:102020/12/25 證券．權證 被動元件供需吃緊 華新科：明年Q2前不漲價 11:392020/12/25 財經 熱門股－高興昌 多方凌厲量能增 04:102020/12/25 證券．權證 壽險前11月總匯兌成本 年增4.8％ 04:102020/12/25 金融．稅務 美熱軋漲破1000美元 國內鋼廠受惠 04:102020/12/25 證券．權證 美西線長約價 明年將漲七成 04:102020/12/25 財經要聞 開發再募31.1億元生醫基金 04:102020/12/25 金融．稅務 庫藏股九好漢 股價犀利 04:102020/12/25 證券．權證 向榮、三鼎兩檔生技股25日興櫃掛牌 08:582020/12/25 財經 財經熱門新聞 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 川普搞死華為、中芯後 一整掛企業慘爆被踢出大陸 - 財經 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 超瞎！ 大陸第一所晶片大學現況曝光 竟沒這課程 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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