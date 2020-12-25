台中市外埔區水美里仁美巷周遭住宅密集，致停車空間不足，居民盼能新闢停車場。市議員施志昌25日前往會勘時表示，當地李姓居民願提供閒置土地做為停車場，他後續會爭取農委會水保局經費開闢，預計可提供20格停車位。
市議員施志昌25日會同台中市停車管理處、外埔區公所與水美里里長至仁美巷會勘。施志昌指出，外埔水美里仁美巷周圍住宅密集，且有許多工廠，停車問題常常困擾當地居民。
當地李姓民眾表示自己於水美北段268、269與270三筆相鄰閒置土地，大小共635.08平方公尺，可以做為停車場開闢之用。施志昌希望透過私有土地活化與市府補助共同解決停車問題。
不過，停管處指出，依據停車場法第11條，台中所訂定「台中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法」在於補助都市計畫內土地停車場闢建，但由於此處非都市計畫內土地，並不符合補助資格。
施志昌表示，後續會向行政院農委會水土保持局爭取約60萬經費開闢，預計可提供20格停車位，並保留原有樹木做遮蔭之用。
(中時 )
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