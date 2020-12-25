新冠肺炎國產疫苗傳出進度落後，國光生技發言人潘飛表示，原本希望年底進入第2期臨床試驗，目前還在等待食藥署核准中，由於12月只剩下幾天，估計應會晚一些些，可能要在1月初到1月中之間才能進入第2期臨床試驗，雖然補助款會打折，但錢不是重點，國光生技還是會把試驗完成。

潘飛表示，國光生技目前正在等待食藥署核准進入第2期臨床試驗，試驗過程有一直和食藥署溝通。對於何時才會進入2期？他說「我們也覺得應該快了啦，核准下來就可以開始」，預估1月初到1月中之間較有機會。

根據補助辦法，年底前進入第2期才會獲得政府的完整補助，到了1月就會打折，不過潘飛表示，補助款項不是重點，重點是國光會繼續往下走，把試驗完成。

國光生技聲明稿如下：

台灣防疫成果斐然,但此時COVID-19疫情仍在全球蔓延,國家正處於防疫緊急狀態，以國光生技目前的試驗策略來執行第二期臨床試驗，將能縮短整體研發時程，及早提供EUA所需疫苗。

目前，國光生技新冠疫苗已完成第一期臨床試驗，結果顯示耐受性與安全性均呈現正面效果，無一例嚴重不良事件(SAE)同時，根據第一期臨床試驗結果表明，佐劑(Adjuvant)可大幅提升疫苗免疫原性（Immunogenicity)。因此,國光生技策略上將以增加抗原含量配合佐劑來執行第二期臨床試驗，動物試驗數據已證實這樣的設計安全有效。

國光生技期望能在現有已完成的第一期臨床試驗的基礎上,讓我司進行第二期臨床試驗，及早協助政府提供COVID-19疫苗所需，以安定國人民心。

(中時 )