頭城鎮公所新完成的《人與神共構～頭城的寺廟信仰》 、《人與土地的對話～頭城的地理采風》兩本鄉土系列叢書25日正式發表。 （頭城鎮公所提供／胡健森宜蘭傳真）

頭城鎮公所為了延續、深化地方聚落文化及歷史的傳承與記載，繼前年11月《蘭邑頭圍》一書出版後，再次向文化部爭取經費，選定「寺廟篇」及「地理篇」作為編撰主題，經由專家學者完整的考究及田野調查，終於完成《人與神共構～頭城的寺廟信仰》、《人與土地的對話～頭城的地理采風》2本鄉土系列叢書，並在25日上午正式發表同時舉行贈書儀式。

頭城鎮長曹乾舜表示，《人與神共構～頭城的寺廟信仰》能讓大家能夠更深入的瞭解開蘭第一城的人文與信仰，瞭解人與神的共構關係，並透過宗教信仰發揮民眾安身立命、規範行為及踐行良善的功能，感謝蘭陽文史研究權威陳進傳教授及其團隊完成這本書籍的編撰。

此外，他也要感謝張政亮教授及其團隊編撰完成《人與土地的對話～頭城的地理采風》一書，可讓我們清楚見證先民披荊斬棘、向天爭命及與大自然抗衡，胼手胝足開拓蘭陽平原的辛酸歷程，透過其內容，希望能夠激勵頭城新的世代，勇於承擔、勇於開創，讓開蘭的榮耀與風華得以再現。

曹乾舜也宣布，此次首刷各分別印製1000冊，除贈予所有的鎮民代表、所有編撰團隊委員，另將提供給頭城鎮各里、鄰、社區辦公室；鎮內各級學校、縣內各鄉鎮市長、鄉鎮公所、國中、高中、大學，縣文化局、文化學術單位保存；鎮公所另準備300冊，自12月28起的周一至周五在鎮公所『服務台』設置專區，提供有興趣的鎮民憑身分證索取（每人限一本）送完為止。

(中時 )