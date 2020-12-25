最高法院今開庭辯論6年前太陽花學運衍生「324攻占行政院」案，魏揚及律師辯稱行使抵抗權無罪，檢察官朱朝亮怒斥，難道反萊豬、反核食，也可以號召民眾衝進總統府及行政院吃餅乾、喝飲料，司法機關都不能追訴處罰嗎？

魏揚等人的律師團主張，刑法煽惑他人犯罪不符合比例原則屬於違憲，且抵抗權不用憲法明訂就可以適用，況且魏揚等人行使公民抵抗權，不構成犯罪。

朱朝亮檢察官援引德國及日本等國家的規範，認為公民不服從是體制外救濟，且是違反民主多數決，必須以非暴力方式行使；服貿是國政的重大爭議，不構成憲政體制的破壞，況且制訂的是立法院，為何魏揚等人要攻占政院？

話峰一轉，朱朝亮先援引司法院院長許宗力的文章，認為行使抵抗權須謹慎，因為目的不能使手段神聖；如果反服貿就可以攻占行政院，事後還辯稱公民不服從屬無罪，那反萊豬及反核食，是不是也可主張抵抗權，不受刑罰追訴。

2014年3月18日魏揚等人夥同其他占領立院人士，在同年月23日晚，號召民眾在政院周邊拒馬上鋪起棉被爬入行政院，並在正門前廣場靜坐抗議，還有人闖進政務委員辦公室，與警爆激烈衝突，甚至將警員推拉下台階。

檢方起訴93人，但民進黨執政後撤回87人侵入建築物罪的告訴，魏揚等人因被訴罪名屬公訴罪不能撤告，仍由法院審判。一審將破壞警方拒馬及攻擊員警的許順治、李冠伶等11人判刑3至5月，遭起訴煽惑犯罪的魏揚等7人被認定無主觀犯意，獲判無罪。

但台灣高等法院認為，魏揚等人以「衝、占領、爬進去、圍住警察、拿下行政院、癱瘓 行政運作」等口號，煽惑他人非法侵入及妨害公務，不具必要性，也非憲法保障的言論自由範疇，改判有罪，魏揚等8人提上訴，最高法院今開辯論庭。

(中時 )