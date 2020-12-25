元月起部分新制陸續上路，內政部今天彙整7項新措施。包括開放83年次以後役男申請服警察及消防役，110年1月12日起受理申請，提供役男多元服役選擇。

內政部公布的新措施，包括地政司方面，規定「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，其中電弧爐煉鋼爐碴(石)不得用於建築物結構體規定明年1月1日施行，以維護建築安全及人體健康。

另外，營建署在「建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴（石）檢測及訓練實施要點」第5點及第6點規定，自年1月1日起生效，也有同樣規定，目的是避免相關爐碴混摻在混凝土中，以維持混凝土品質。

而營建署在「建築技術規則建築設計施工編」第46條之6樓板衝擊音規定也在明年1月1日施行。新制將以新工法減少樓下噪音糾紛，讓民眾享有居住品質。

另外，營建署在「綠建材設計技術規範」中也提高綠建材使用率，室內提高至60％、室外提高至20％，明年1月1日施行。希望裝修建材的限制，可達健康、生態、再生、與高性能目標。

在移民署方面，則規定新式外來人口統一證號自明年1月2日施行，將友善外來人口，改善其網購、訂票或加入線上會員等日常事務，提供便利性。

移民署的另一項新制，新款查驗章戳新增防偽功能，以台灣地圖設計新圖騰及書法字突出外框，凸顯國家主體形象，新制同樣明年1月1日啟用。最後一項是役政署開放83年次以後役男申請服警察及消防役，110年1月12日起受理申請。內政部預計全年開放約4000名額供役男申請，除解決警察及消防機關人力需求外，也可協助解決山地離島及偏遠地區防災救災人力需求問題。

(中時 )