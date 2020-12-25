男子吳國昌找部屬、親友擔任人頭股東與負責人，成立中信昌公司，從事「以租代售露營車加盟專案」等業務，非法吸金24億多元，當初為吳男提供不實契約鑑證的知名律師江東原、葉大慧及魏君婷，2017年被台灣高等法院告發幫助吸金，台北地檢署檢察官林達偵查後，25日依違法吸金幫助犯起訴3名律師。

吳國昌被控2007年起與周姓同居女友等人，共同成立中信昌公司，他找來律師鑑證使投資人信任公司是合法收受存款，再將公司分成業務、飯店、房地產三大部門，對外招募會員騙取投資或加入股東，吸金高達24億1670萬元。

吳國昌收取中信昌向投資人所吸收的資金後，只將1億多元用在公司原計畫的露營車或飯店經營事業，其他23億多元擅自挪用充作自己投資股票資金，及支付酒店消費、同居女友生活費等其他用途。目前高院更審理中。

高院審理吳國昌違反《銀行法》案時，發現江東原等3名律師以每件收取鑑證費用1000元代價，幫助吳國昌鑑證上萬件投資案，告發江等3名律師。

北檢偵查認定，江東原等3名律師以每件1000元報酬，為中信昌公司以律師身分鑑定契約合法，使投資人信任中信昌公司是合法的收受存款，其中江東原的鑑證契約231份、葉大慧1298份、魏君婷1431份，以違反銀行法29條非法吸金的幫助犯起訴。

(中時 )