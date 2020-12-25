砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）25日召開股東臨時會，進行董事補選，中美晶（5483）董事長暨執行長徐秀蘭取得1席董事，獨立董事則由日盛銀副總邱俊樺擔任；中美晶今年8月初參與宏捷科私募案、成為最大股東，雙方攜手加速搶攻氮化鎵（GaN）領域。

大同董座盧明光 24日接尚志資產董事
中低價股漲多休息 高價股回神接棒

(工商 )

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