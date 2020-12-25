宏捷科董事補選 中美晶徐秀蘭取得1席董事 12:302020/12/25 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）25日召開股東臨時會，進行董事補選，中美晶（5483）董事長暨執行長徐秀蘭取得1席董事，獨立董事則由日盛銀副總邱俊樺擔任；中美晶今年8月初參與宏捷科私募案、成為最大股東，雙方攜手加速搶攻氮化鎵（GaN）領域。 大同董座盧明光 24日接尚志資產董事 中低價股漲多休息 高價股回神接棒 (工商 ) #中美晶 #宏捷科 #補選 #徐秀蘭 #席董事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 客戶回流 晶心科今年拚損益兩平 04:102020/12/25 證券．權證 競殿投資派盧明光及鍾依文兩人出任大同法人代表 22:502020/12/22 財經 內資保守 外資簇擁中小型股強漲 04:102020/12/22 證券．權證 高價股領漲 再見六千金 04:102020/12/24 證券．權證 4大族群 外資惜售抱股過年 04:102020/12/25 證券．權證 《集中市場》三大法人買超32.51億元 缺量難奏高音 15:232020/12/24 財經 大同地震 董座林文淵被請辭 04:102020/12/23 財經焦點 從肝膽相照到肝膽俱裂... 林文淵的大同奇幻漂流 04:102020/12/23 財經要聞 《新聞分析》日立急拔肉中刺 兩招恐遭化解 10:172020/12/22 財經 永大經營權 日立勢在必得 04:102020/12/22 財經要聞 台北政經學院籌辦人 盼該院成為台灣最美的人文風景 09:142020/12/24 財經 財經熱門新聞 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 川普搞死華為、中芯後 一整掛企業慘爆被踢出大陸 - 財經 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 超瞎！ 大陸第一所晶片大學現況曝光 竟沒這課程 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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