台灣大哥大積極佈局5G應用，力助高雄“Open Possible”，能所不能！高雄市政府25日舉辦「壯闊智慧高雄 展望南向新局」論壇，邀請台灣大哥大、台灣西門子等國內外產業代表簽署合作備忘錄，大力推動高雄數位生活應用服務。台灣大規劃端出多元創新5G解決方案，結合產官學界整體生態夥伴，將高雄打造為領航智慧未來、鏈結新南向的橋頭堡。

台灣大表示，高雄市擁有國際級海、空雙港及區位等獨特條件，非常適合開發5G建設與應用，尤其今年底台灣大哥大在高雄都會區即達到近88％ 5G覆蓋率，取得5G發展的絕對優勢，台灣大為高雄市量身打造全方位創新應用，包括預計在高雄的展演廳打造全台第一座影音數位匯流虛擬AR攝影棚，帶來沉浸式影音體驗；另外針對高雄市龐大機車族的需求，台灣大也與著名的機車產業代表宏佳騰共同研發機車數位儀表板，未來可針對即時路況提供預警，大幅提升機車騎士的騎乘安全。

台灣大哥大企業用戶事業群副總經理劉建倫25日代表出席盛會並簽署MOU，劉建倫指出，台灣大哥大目前是全台5G訊號涵蓋最廣、可用率最高、基站建設最快的電信公司，成為高雄市在5G發展和應用上的合作夥伴之後，將以自身5G技術實力結合創新應用思維，集結5G生態圈合作夥伴共同協助高雄市邁向智慧城市，共同推動產業創新升級，搶得市場先機，將5G生態圈中所打造的解決方案輸出海外，朝向大東南亞市場布局，讓國際看見台灣的5G能量。

台灣大哥大繼日前加入高雄市政府主辦的「5G AIoT國際大聯盟」，與台灣微軟、台灣思科、亞馬遜旗下雲端服務商AWS等企業，共同宣示將在高雄打造5G AIoT產業生態系，25日再與高雄締結發展智慧城市盟約。

劉建倫透露，台灣大已針對高雄輕軌智慧防護及巡軌、智慧展演、智慧交通、智慧教育、智慧港口、智慧復健研發具體的5G應用服務方案，將協助高雄實現智慧城市藍圖。

(工商 )