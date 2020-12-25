台灣棒球名人堂協會今（24）日進行2021第八屆名人票選開票作業，為台灣棒球貢獻一生的合庫雙雄謝明勇（1947）、杜勝三（1942）獲得14、12張票，通過提名甄審委員會12票入選門檻，順利當選第八屆名人。

台灣棒球名人堂協會成立7年多以來，前七屆已產生28位名人，上屆依照候選人對於台灣棒球主要貢獻不同時代與層面，分為兩大類四大時期。今年度則再次更改提名甄審辦法，將候選人區分為業餘、職業時期，業餘時期候選人交由15位提名甄審委員會負責票選，入選門檻必須達12票以上；職棒時期的候選人則交由57位遴選委員票選，依照台灣棒球名人堂協會遴選作業辦法，候選名人必須超過投票委員的四分之三才能達到當選門檻。

第八屆名人票選全採通訊票選，其中業餘時期競技類、特別貢獻類票選，各有12、15位候選人，採無記名投票。這次15位提名甄審委員會共有14張有效票、1人未投票，競技類部份謝明勇獲得14張全票通過，杜勝三獲得12張票，都達到入選門檻。特別貢獻類部份，15位候選人中，林全興和陳清傳同獲11張票，只差一票就入選。

職棒時期競技類共有三名候選人，特別貢獻類一位候選人，在53張回收有效選票中，扣除6張廢票，入選門檻須達40票，結果這四位候選人均無人達標從缺。

本屆入選的競技類名人謝明勇和杜勝三，選手時期都是國家隊主力戰將，退役後轉任教練，也為我國棒壇培育不少優秀選手。杜勝三出身南英，與上屆名人李憲宗都是隊上主力投手，且少數能擊出全壘打的棒球好手。，謝明勇來自開南，是少數速度見長的外野手，當年百公尺能跑進11秒內，不論在球隊或是擔任合庫職務，謝明勇其勇於任事的態度，足於作為棒球後進之表率。

(中時 )