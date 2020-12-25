爸爸媽媽也與小寶貝同歡。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

耶誕送暖給癌症病友。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中港區扶輪社到院舉辦聖誕音樂會。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

黃碧桃執行長與社團法人中華民國關懷心臟病童協會贈送禮物關懷病童。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

今天是耶誕節，童綜合醫院舉辦了一連串相關活動，嬰兒室醫護人員為了讓剛出生小嬰兒度過人生中第一個耶誕節，特地讓他們戴上聖誕帽與麋鹿髮箍；心臟病友馬冠晟扮聖誕老人到發送小禮物；癌症資源中心更教大家手折蜜蜂造型汽球，院內洋溢著一片溫馨氛圍。

童綜合醫院舉辦一連串聖誕節相關活動，讓節慶喜樂氣氛洋溢在醫院中！包括嬰兒室醫護人員為了讓剛出生小嬰兒度過人生中第一個耶誕節，特地讓寶貝們戴上聖誕帽與麋鹿髮箍留下美好的紀念，也邀請爸爸媽媽與孩子同樂，祝福寶貝都能平安健康長大。

社團法人中華民國關懷心臟病童協會也連續第四年到醫院傳播愛，由心臟病友馬冠晟扮聖誕老人到童綜合醫院發送小禮物，在兒童醫學部執行長黃碧桃與醫師高崇智陪伴下將快樂散播給病童，送給小朋友杯套、糖果與造型汽球，住院與看診的病童收到聖誕禮物都感到非常高興。

關懷心臟病童協會也希望藉活動來促進大眾對於心臟病童的認識與重視，給予每位病童和家長心靈上的支持，讓聖誕節快樂氣氛陪伴病童克服病痛，早日康復恢復健康。

不僅如此，童綜合醫院高級健康檢查中心的醫護們，為了響應聖誕節，並帶給來院檢查民眾愉悅的心情，特別戴上各種節慶的頭飾與裝飾，為今年因疫情而苦悶的心情做點紓壓，並一同期許明年更平安喜樂。

為了送暖給癌症病友，癌症資源中心也舉辦了關懷活動，不僅送給病友們聖誕帽造型口罩，更教大家手折蜜蜂造型汽球，另外還贈送給病友每人一條用愛織成的圍巾，這些愛心圍巾是資源中心募招志工們一針一線所織構而成，希望在冬天能給予癌症病友們溫暖，並給予鼓勵與支持，迄今也已送出了50條圍巾，也代表有50位病友接受到了志工們的愛與關懷。

台中港區扶輪社也到院舉辦聖誕音樂會，邀請了小提琴家許偉瑛老師、鋼琴家張瀚藝老師，並黃啟恩與林炯安兩位小朋友一起演出，無論是優雅的古典篇章，或者懷念的經典老歌與歡樂的聖誕歌曲，動人的旋律繚繞在童綜合醫院裡，在平安夜撫慰了來院病人與家屬的心靈。

(中時 )