車燈三雄今天表現強勁，帝寶(6605)法說會前先拉漲停，麗清(3346)開低走高，也觸及漲停價位，聯嘉(6288)經過修正後，連續第三天反彈，漲幅也超過2％。

帝寶今天上午11點召開法說會，不過，股價先行暖身，開高走高率先攻頂。公司第2季受到疫情及專利侵權和解的影響，單季轉盈為虧，每股虧損0.49元，不過，第3季重新回到獲利軌道，單季營收回升到38.26億元，稅後淨利2.37億元，為6季以來最高，第4季與明年第1季進入車燈旺季，10月及11月累計營收26.29億元，約與去年同期持平，營運可望持續回溫。

麗清LED車燈模組主要供應大陸市場，大陸車市已連續六個月銷售年成長10％以上，反映至麗清月營收，自9月起營收表現強勁，連續3個月營收年增50.84％、39.62％及27.68％。

公司接獲美系客戶LED車燈控制模組大單，2021年小量出貨，預計將自2022年開始，每年可貢獻有10億元營收，依獲利率8％估算，每年貢獻EPS約1元，合約期為10年。

聯嘉今年接單已遠高於年初接單目標，主要受惠於疫情影響，原本客戶今年要改款的模組延到三四年後才改款，目前訂單能見度已至2026年，手中還有非常多的合格報價案在進行中。2021年起每年營收保守預估可增加10～15億元，成長動能不虞匱乏。

(時報資訊)