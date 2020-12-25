台北市明倫社會住宅3房型租金惹議，議員促降租金，市長柯文哲25日強調，國家錢就這麼多，若社宅房屋稅、地價稅不計算，但要講清楚以後的市長、市府就沒有這筆收入，不只北市，全台灣縣市政府就沒這筆收入，執政是良心事業，他的態度絕不債留子孫。

柯文哲允諾明倫社宅3年後換約可調降租金，外界質疑3年後是由下任市長善後，他今出席就職6周年活動時表示，我們認真在蓋卻批評我們，請問批評的人蓋了幾戶？通常走在最前面的會遇到問題，明倫社宅有很多討論，但3房型只占4％，還有90％是1房、2房就沒人批評。

他指出，就算3房中籤率不到50％，租金還是比周邊市價低很多，比方說房屋稅、地價稅要不要算成本，這可以拿來討論，因為房屋稅、地價稅是地方稅，若宣布社宅房屋稅、地價稅不算，以後市府就少掉這筆收入。

柯文哲說，就像去年有天行政院長蘇貞昌突然說取消印花稅，他說可以啊，但北市1年就少掉50億，這錢怎麼處理？蘇稱今年會補助，但明年、後年呢？「你看印花稅結局是不了了之。」

他分析，國家錢就這麼多，若社宅房屋稅、地價稅不計算，但是要講清楚，以後的市長、市府這筆收入就沒有了，不只北市，全台灣市府就沒這筆收入。

柯文哲強調，執政是良心事業，他的態度絕不債留子孫，租金最近會重算一遍，房屋稅、地價稅要包括是多少錢、不包括又是多少錢，全都會列出來向大眾再說明一次，不過，他也說，蓋500戶跟蓋5萬戶不一樣，蓋500戶政府可以用公共預算補貼，但蓋5萬戶要看禁不禁得起這種補貼。

(中時 )