台北市長柯文哲的媽媽何瑞英最近上《旗開得勝》，不僅分享柯文哲從小到大的趣事，也透露兒子和兒媳當年認識經過，還大爆柯文哲此生只交過陳佩琪一個女友。最新一集柯媽媽上新竹城隍廟拜拜，鬆口坦言：「希望柯文哲2024年可以順利當選台灣的總統」。

柯媽媽在最新的《旗開得勝》帶著主持人張啟楷到新竹吃美食，第一站就到柯文哲母校民富國小對面的餐廳「竹樂食堂」，柯媽媽大推這家餐廳的蚵仔煎、貢丸、炒米粉，跟台北吃到的都不一樣，柯文哲從小就喜歡吃這味，每道菜都是柯文哲記憶中家鄉的味道。

虔誠的柯媽媽也影響柯文哲，曾求世大運順利許願吃素。（圖／旗開得勝）

20201224《旗開得勝》第100集 柯媽帶逛新竹！ 替柯文哲向城隍爺許願當總統？！

柯媽媽透露，先前世大運時，柯文哲曾到關渡那裡的廟拜拜，祈求這些選手來台一切都平安順利，一開始柯文哲發願吃一個月的素，後來一個月過去，柯文哲又回廟裡拜拜，求問聖母媽祖是否可以開始吃葷的食物？沒想到擲筊結果不行，柯文哲便再吃了一個月的素。

蚵仔煎、米粉、貢丸通通都是柯文哲的最愛。（圖／旗開得勝）

人氣超高的柯媽媽，在新竹不管到哪只要被民眾認出，都會有人上前打招呼，最後一站到城隍廟時也有人在錄影時跟柯媽媽問候。而柯媽媽拜拜時，脫口說出了對兒子的期許，直言希望兒子2024年總統之路順利，「希望有有機會為台灣人民服務，讓台灣人民都平安順利、輕鬆快活、好過日子」，欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)