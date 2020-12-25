彰化一名人夫偷吃家中負責照顧父親的外籍看護小美（化名），兩人不但多次在家中調情、發生關係，在外面還會牽手逛街，事情被妻子發現後，妻子決定先在家中裝竊聽器私下蒐證，沒想到錄音檔中竟出現女子呻吟、喘息聲，最後憤而提告。法院認定2人已超越一般男女交往行為，判小美須賠償40萬。

判決書指出，該妻子2013年與丈夫結婚後，今年發現丈夫與家中照顧公公的外籍看護小美偷吃，兩人還會趁她不在家時，直接於家中調情、發生關係，但她得知後並未直接提告，而是偷裝竊聽器私下蒐證，也在街上拍到丈夫與小美在街上手挽著手逛街，錄音當中甚至出現女子呻吟、喘息聲。

妻子決定提告後，小美當下否認有不正當關係，辯稱外出只是看護與雇主單純一起吃飯，是再正常不過的事情，且主張妻子提出的錄音檔證據不符比例原則，即便是為了婚姻權蒐證，該檔案仍不具證據能力。

法院認為，依據照片、錄音對話判斷，該丈夫與小美的行為不像雇主與勞工間的關係，反倒像情侶，再加上錄音檔內聽到女子喘息聲、持續的呻吟聲，難以想像男女2人正常相處之下會發出這樣的聲音，因此足認2人互動超越一般男女交往行為，判小美須賠償40萬；該夫妻目前已離婚。

(中時新聞網)