本名吳哲宏的網友「吳小珍」帶著妻小一家四口利用假日自主移除綠鬣蜥，上周末至彰化二林溪，單日移除破百，創新紀錄，捕獲的亞成體一字排開十分壯觀。（吳小珍授權提供／謝瓊雲彰化傳真）

【吳小珍】彰化二林溪~恐龍出沒!? 您還不出手嗎!? 綠鬣蜥~氾濫成災，破百移除，再創新紀錄!! (吳小珍戶外、LIZARD、IGUANA)

彰化二林溪綠鬣蜥暴增，獵龍高手慕名而來，首度前來捕捉就移除破百隻，創下新紀錄，對於網友「吳小珍」一家的專業好身手，彰化縣農業處得知後印象深刻，表示將會主動與這家人聯繫，盼雙方合作，協助受委託的彰化縣野鳥學會，以更有效的方式移除綠鬣蜥，減少對農作物的危害。

全台綠鬣蜥數量暴增，彰化縣二林溪也遭殃，遭外來種綠鬣蜥入侵後快速繁殖，不少農民頭痛卻又苦無解決辦法，農委會已公告美洲綠鬣蜥為有害外來物種，啟動移除行動，本名吳宏哲的網友「吳小珍」近來帶著妻子和兩名就讀中學的兒子自備彈弓，南征北討四處移除野外綠鬣蜥，在網路上聲名大噪。

日前一家四口帶著彈弓到彰化二林溪，1天內就移除破百隻綠鬣蜥，包括60幾匹幼體、41匹亞成體和成體；比起之前在嘉義、屏東等南部地區的成果更豐碩，破了一家人自己過去的紀錄，影片在YouTube平台已經創下逾7萬人次瀏覽點閱，不少人大呼佩服、想學，大讚一家人「好眼力」、通通都是「神射手」。

吳宏哲說，完全是出於主動自發性移除外來種的立場，帶著家人利用假日外出到戶外抓綠鬣蜥，平日他與妻子小珍嫂都有工作，強調這麼做並非受人委託也不能賺錢，沒有獎金或任何補助；面對酸民質疑不人道或違法，他表示已向律師諮詢過，他們帶著手套、彈弓等專業工具，在野外皆屬合法移除。

被獵捕的綠鬣蜥被綑綁後一字排開，就像是電影「侏儸紀公園」裡，整群小恐龍束手就擒一樣，十分驚人、壯觀，吳宏哲表示，多數以人道處死，隨機陸續掩埋，避免造成土地負擔與二次公害，呼籲民眾主動加入移除行列。

他強調，綠鬣蜥在中南美洲很多國家，本來就是食用肉品之一，網上都可以查到許多捕抓後相關食用料理的資訊，但在台灣目前食用接受度仍不高，他也提醒，若是在無水汙染、無重金屬汙染的乾淨地區捕獲，建議一定要高溫完全煮熟才能食用，減少寄生蟲疑慮。撥下的蜥皮還另外燉煮成濃濃膠質給愛犬們享用。

彰化農業處指出，綠鬣蜥十多年來遭棄養在野外族群數量暴增，已危害農民的菜園、花生田，農業處已委託彰化縣野鳥學會協助移除，將聯繫吳哲宏一家人請益、取經，攜手合作「移除」綠鬣蜥。

學會理事長謝孟霖說，綠鬣蜥是草食性，但體型大、外型嚇人，成體時若感受威脅會有攻擊性，才會遭棄養，他認為捕捉後就地撲殺做法正確；不過移除過程重點在於不驚擾綠鬣蜥，以免族群四處驚逃、擴散。

謝孟霖指出，綠鬣蜥是一夫多妻制，「大公蜥蜴」成熟發情期，喜愛冒險站在顯眼處平台亮相，等母蜥主動來交配；會員觀測發現緣鬣蜥具有地域性、喜歡窩在固定的巢區，除非族群容納不下才會擴散，目前移除方式是發現公蜥後，不動聲色在旁守株待兔，先捕捉前來等待交配的母蜥們，最後再捉伸展台上的公蜥。

(中時 )