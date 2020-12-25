大陸選秀綜藝《乘風破浪的姐姐》話題不斷，參與的伊能靜、寧靜、張雨綺等藝人都再度翻紅，而今第二季正在籌備，傳出陳妍希、張柏芝、那英、阿嬌等都是熱門人選，阿嬌卻疑似因艷門照事件，不願和同為受害者張柏芝同台引起爭議，對此，阿嬌透過經紀公司首度發聲。

據《鏡週刊》報導，阿嬌恢復單身後，全心投入演藝事業，而《乘風破浪的姐姐》第二季原本就很想邀請阿嬌來參加節目，沒想到雙方都已經談得差不多，卻突然傳出張柏芝確定參加節目的消息，阿嬌那一方連忙喊卡，而原因正是因為擔心她們同為豔照門受害者，怕同框會讓當年風波再起，2人之間並沒有心結。

然而對於外界猜測，阿嬌所屬的英皇經紀公司火速澄清：「阿嬌經常都會收到好多不同節目邀請，亦已有很多工作安排。關於『乘風破浪的姐姐』第二季，我們暫時沒有任何回應，謝謝。」認為對於此事不需要多做回應。

張柏芝當年也被捲入艷門照風波中。(圖/翻攝自張柏芝IG)

事實上，最近阿嬌才難得和阿Sa合體，拍短片慶祝「Twins」成團20周年，2人不但合唱經典歌曲《下一站天后》，勾起許多粉絲的回憶，也宣布20周年會有許多新企劃，要大家敬請期待。

(中時新聞網)