以阿里巴巴為首的中概股正面臨大陸官方強力的反壟斷監管，人民日報發文再評阿里巴巴涉嫌壟斷行為被調查表示，加強監管絕不是網際網路行業冬天，恰恰是健康發展新起點。

大陸官媒人民日報25日發文評阿里巴巴涉嫌壟斷被調查事件表示，大陸24日對阿里巴巴集團實施「二選一」等涉嫌壟斷的行為立案調查，這是大陸在網際網路領域加強反壟斷監管的一項重要舉措。這將有利於規範行業秩序、促進經濟長遠且健康發展。

陸媒報導，阿里巴巴因此受到打擊，繼24日港股重挫後，晚間美股開盤，遭遇反壟斷立案調查的阿里，盤中最深跌17.5％，創下史上最大單日盤中跌幅。最終收跌13.34％至222美元，創7月1日以來，近6個月新低，進入熊市，在美股市值一度跌破6千億美元。

阿里跌勢也拖累中概股族群受挫，騰訊ADR跌5.3％，創10月8日以來最低。達達集團跌1.6％，中概網際網路指數ETF跌3.4％。阿里巴巴美股當日收盤折算收報215.1港元，較24日阿里港股收盤價低5.7％。

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