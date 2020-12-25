英國明年1月1日將結束過渡期，正式與歐盟分道揚鑣，最棘手的英歐貿易協議也在昨天達成。英國目前正積極與非歐盟國簽署自由貿易協定，從日本、新加坡到墨西哥，大有斬獲。

英國與歐盟徹夜談判，趕在耶誕節前夕敲定脫歐貿易協議，接下來將交由英國國會與歐洲議會審查表決。這項協議定調未來的英歐貿易規則，在英國脫歐之後最為重要，因為英國與歐盟的貿易額占整體近半數。

此外，英國還是歐盟成員國時，自動參與歐盟與70 多個國家或地區達成的40項貿易協議。在脫歐之後，英國可以洽談延續這些協議。

任何現存的歐盟貿易協議，12月31日之後將不再適用英國，英國與這些國家或地區若沒有達成雙邊協議，將依循世界貿易組織（WTO）規則貿易。

英國廣播公司（BBC）報導，根據政府網站，目前已有涵蓋58個國家或地區的29個協議完成「續約」，將在2021年1月1日或上半年生效，最近敲定的是12月15日與墨西哥。另有10個國家或地區正在協商中，但絕大多數重要地區已經完成。

例如日本與新加坡雖然已與歐盟簽署協議，但英國在10月23日與日本簽署的FTA進一步拓展協議內容，未來雙方貿易額將增加152億英鎊（約新台幣5711億元），成為英國從今年1月31日正式脫歐以來，首次簽署的重大貿易協定，也讓英國朝加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）跨出重要的一步。

英國並在12月10日與新加坡簽署自由貿易協定，涵蓋超過170億英鎊（約新台幣6400億元）的雙邊貨物及服務貿易，成為英國與東協國家第一個簽署的自由貿易協定。

除此之外，英國也積極向未與歐盟簽署貿易協定的國家進行雙邊談判，像是美國、澳洲與紐西蘭等都是英國努力目標。

(中央社)