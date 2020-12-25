李霈瑜（大霈）與金山度咕屋主人何俊賢以及永興里長許瑞林，攜手跳石海岸淨灘並讓海廢重生。（新北市民政局提供／葉德正新北傳真）

海廢垃圾已是全球危機，有越來越多人加入淨灘行列，新北市《保庇新北市》本期找來「全方位藝人」李霈瑜（大霈）與金山度咕屋主人何俊賢以及永興里長許瑞林，攜手跳石海岸淨灘並讓海廢重生，喚起大家一起投入「循迴海洋」救地球的行列。

民政局長柯慶忠表示，新北市擁有145公里的海岸線，為維護海岸線美麗景觀，並實現 SDGs永續發展城市願景，市府除定期辦理大型淨灘活動，並推動「淨灘合作社」，結合熱門淨灘海岸周邊店家提供淨灘工具及協運淨灘垃圾，還有許多里辦公處也加入服務陣容，讓遊玩的民眾也可隨時為海岸環境貢獻一份心力。

度咕屋主人何俊賢擁有台大海洋工程博士學歷，原為補教界老師，花了6年時間，在金山跳石海岸旁以土角厝概念，客土袋工法自力興建度咕屋(Do Good)，屋子外觀融入自然地景並具冬暖夏涼功能。

度咕屋2011年贏得台灣綠建築首獎後，成為推動環保教育的重要基地，尤其近年推動淨灘物資「循迴海洋」行動，發揮創意讓垃圾「轉化」成生活實用物品，為循環經濟播下一顆顆善種子。

今年以電影《消失的情人節》入圍金馬獎最佳女主角的李霈瑜，已因《水下三十米》節目贏得金鐘獎，錄製節目過程中，她常看到漂亮海岸充滿垃圾，很清楚海洋面臨的危機，也經常號召淨灘，更力行無塑生活，還專程到加拿大學習手工皂和蠟布製作，未來希望能開一家無塑商店推展綠色生活。

大霈認為，自己身為公眾人物更有責任宣導環保觀念，這次和何俊賢老師、永興里長許瑞林一起到跳石海岸淨灘，是一件很有意義的事，尤其何老師能把海廢DIY後變成美麗又有風格的立燈、閱讀燈、音箱或小時鐘等生活用品，不但令人讚嘆，也讓海廢有了新的生命價值。

何俊賢指導大霈利用撿拾回來的流刺網小浮標，製成衛生紙捲軸，讓小小浮標重現生命，並分享金山綠建築「度咕屋」的精神，讓大家了解一點點的改變，就能讓我們的環境變得更好。

金山永興里等里辦公處提供淨灘工具並協助清運海廢受到何俊賢愛護海洋的熱情感動，度咕屋所在地永興里長許瑞林每年都會發動鄰里夥伴，進行兩次大型淨灘活動。他說，度咕屋能出現在此，鄉親都與有榮焉，也讓跳石海岸聲名遠播，雖然海廢好像總撿不完，但總要有人來做，才能還給海岸漂亮面貌。

(中時 )