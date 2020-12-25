興富發（2542）將大手筆發債，24日董事會決議，總計發債兩筆，總額度為40億元。興富發建設副總經理廖昭雄表示，主要用途是為了借新還舊，同時也是為了償還105年度發行的公司債。

興富發將展開今年以來上市建商最大規模的發債計劃，董事會昨天通過發行110年度第一次有擔保普通公司債，額度為20億元，發行年限為五年，公司債票面利率固定年利率0.52％。興富發表示，主要是為了償還銀行借款。

另外興富發董事會也決議發行110年度第二次有擔保普通公司債，額度為20億元，預計發行年限為三年，公司債票面利率固定年利率為0.50％。興富發表示，主要用途，是為了償還105年度第一次有擔保普通公司債。

至於興富發於105年度發行的第一次有擔保普通公司債，發行總額為30億元，發行期間為五年。

廖昭雄表示，另外興富發建設集團位於台北市大直的總部大樓「台北CBD時代廣場」，其中十樓總部，及九樓和八樓總共三個樓層，24日被台壽保全部收購，其中興富發估計處分後利益約6.35億，加計集團另二家公司，總計處分獲利約17.73億元，預計2021年第一季可望認列入帳。

(工商 )