現行政府認定低收入戶資格審查，依法是將全家人口與直系血親的工作收入、動產及不動產價值列入評判計算，但現實中有不少人名下雖登記有不動產，但卻是與大量親人共同持有，因而不符資格審查，產生不少「被遺忘的低收入戶」案例。對此，有立委提案修正《社會救助法》補強缺漏，今草案已在立院完成一讀。

依據《社會救助法》規定，向縣市主管機關申請低收入戶時，需符合家庭總收入平均分配全家人口，每人每月在最低生活費以下（以109年度為例，金額為1萬7005元）。

同時，家庭財產不能超過主管機關公告當年度一定金額，此金額就包括動產、不動產；其中動產限制平均每人存款及投資不得超過15萬元，不動產限制全家人口之土地及房屋價值合計不得超過740萬元。

也因此，有不少民眾因持有「多人共有土地」，而被判定不符合請領低收入戶補助。然而在實務上，這些民眾所持有的土地，不乏是因繼承而來，且土地所有權人眾多，因意見難以整合，導致無法出售、出租或貸款；即便要結束共有關係，也需所有權人共同同意才能協議分割，不僅費時，有時也會因為找不到人而完成協議。

國民黨立委吳斯懷指出，現行《社會救助法》第五條之二，並未將無經濟收益的多人共有土地，排除在家庭總收入之計算，確實導致許多經濟困難家庭在難以對公同共有土地進行處置的狀況下，因土地公告現值高於中低收入戶審查資格標準，而被排除在社會福利之外，淪為社福死角，明顯背離社會救助法的精神。

因此，吳斯懷指出，目前已提案修正《社會救助法》第五條之二，將「未產生經濟效益之公同共有土地」，排除於家庭不動產的計算，以務實保障經濟困難家庭申請中低收入戶補助的權益。目前草案在今天送立法院院會宣讀後，已完成一讀，送交委員會進行實質審查。

(中時 )