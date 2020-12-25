硬體業高層與分析師表示，2020年全球筆記型電腦與桌上型電腦迎來2007年第一支iPhone問世以來最強勁的拉貨動能，儘管卯足全力，製造商還要好幾個月才能履行未完成的訂單。

在疫情期間，遠端上學上班的生活方式帶動電腦熱銷，宏碁泛美事業部總裁Gregg Prendergast表示，整個供應鏈吃緊的情況前所未見。

2008年全球PC（包括筆電與桌機）全年出貨量約達3億台，最近又放緩到2.5億台。過去看好PC市場復甦的人並不多，但現在一些分析家預期2020年出貨量將達到約3億台，較2019年成長約15%。而平板電腦的出貨成長更快。

根據Canalys出具的研究報告，在遠端上班上課與遊戲等宅娛樂需求帶動下，到2021年底，已安裝的PC與平板電腦出貨量將達到17.7億部，較2019年的16.4億部成長。

為了滿足突然激增的需求，全球為數不多的大型PC製造商擴大供應鏈、加快交貨速度，但還是不足以應付需求。Prendergast表示，宏碁一直在吸收直接將筆電空運給教育界客戶的費用，而放棄船運與路運，以縮短一個月的運送時間。但由於組裝廠生產落後，部分客戶仍必須等待4個月才能取貨。

分析師表示，即使許多工廠已經從防疫關廠中復工已久，但仍然很難取得螢幕與處理器等零組件。若無供應問題，2021年的銷售預測會更高。

IDC副總裁Ryan Reith表示，部分國家加碼對學校與企業的援助資金，可能會加劇PC供應吃緊的情況直到2022年。

(時報資訊)