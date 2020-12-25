據大陸國家衛健委通報，中國大陸周四（24日）新增確診病例14宗，其中境外輸入病例7宗（上海4宗，遼寧1宗，廣東1宗，四川1宗），本土病例7宗（均在遼寧）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
截至12月24日24時，中國大陸現有確診病例320宗（其中重症病例6宗），累計治癒出院病例81959宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例86913宗，無現有疑似病例。
另外，31個省份報告新增無症狀感染者17宗（境外輸入15宗）；當日轉為確診病例1宗（無境外輸入）；當日解除醫學觀察9宗（境外輸入7宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者236宗（境外輸入195宗）。
另據遼寧省衛健委通報，24日遼寧省新增7宗本土新冠肺炎確診病例（其中1宗為無症狀感染者轉歸），均屬普通型病例，均為大連市報告；新增1宗境外輸入確診病例，屬普通型病例，為瀋陽市報告；新增1宗本土無症狀感染者，為大連市報告。
(中時 )
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