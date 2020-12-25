海巡署署長人選又將出現震撼彈。前海巡署長陳國恩今年9月中旬閃退後，10月7日才由海委會副主委莊慶達接任，但是莊的位子還沒坐熱又即將換人。根據權威消息指出，前國安局副局長、現任國安局駐美特派員的前海軍中將周美伍近日內即將接任海巡署長一職。

根據權威消息指出，當初陳國恩閃退後，國安高層即有意安排周美伍回國接任。不過因國安局駐美特派員的位置實在太重要，為了要慎挑人選，因此才友莊慶達先真除接任署長。

據了解，莊慶達在接任後多次私下曾向不少人表示，「我只會短短做一個月，要等人從外面回來。」當時就有不少人猜測應該高層屬意也是海軍出身的周美伍。

至於當時外傳當時代理署長的副署長蔡長孟應該會順利扶正，但是據悉海洋事務委員會根本沒有將蔡長孟真除的名單題交給行政院，顯然早已將此位子預備好讓周美伍接任。

權威人士分析，由於海巡署已朝向第二海軍方向規劃，目前造艦計畫中，所有的大型艦艇都具備「平戰轉換」功能，因此在戰術及戰略上，已經超越目前海巡維護海洋保育、海上打擊犯罪的功用，勢必要由具備海上戰術領域專長的人選接任，加上周美伍向來與國安高層關係良好，因此接任海巡署長自然水到渠成。

(中時新聞網)