國際數據資訊集團（IDC）公布最新數據顯示，2020年第三季中國智慧音箱出貨量約為829萬台，較2019年同期下降14.7％。其中，天貓精靈以290萬台出貨量居中國市場首位，占比達35％。

陸媒報導，IDC於5月份曾公布中國智能音箱設備市場月度銷量跟蹤報告顯示，中國智慧音箱於2020年1月至4月銷量為1,056萬台，年減14.7％。疫情對市場的沖擊導致2020年前4個月市場銷量較去年同期相比有所下滑。但前三家廠商的市場份額進一步提升，突破96％，其中阿里巴巴以371萬的銷量位列第一，百度、小米分列第二、三位。

IDC於2019年報告顯示，隨著人工智慧席捲各行各業，伴隨語音控制熱潮快速普及，中國智慧音箱市場在2019當年經歷爆發式發展，智能音箱市場出貨量達到4,589萬台，年增109.7％，預計2020年度出貨量可增長9.8％。

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