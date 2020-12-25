新北市坪林區坪林國小於今（25日）舉辦水資源宣導暨多元文化歲末祈福踩街活動，為該校師生心中的年度大事，為增進學生對世界各國文化的認識，學校於7年前即將國際教育融入年度耶誕活動，讓學生在歡度歲末佳節時亦能培養國際觀。

在活動舉辦的前2個月，各班導師帶領學生訂定今年選定認識的國家，然後討論今年的表演裝扮及節目，接著由學生自行搜集材料製作服飾及道具，還要花時間練習當日的表演節目呢！

今年各班選定的國家及主題頗具特色，有日本的「鬼魅之刃」、韓國的傳統服飾、芬蘭的耶誕小公公、英國的英格蘭小朋友、德國鬼舞、法國著名作家卡斯頓．勒胡所撰著的「歌劇魅影」及西班牙的熱情舞曲，每個班級都花了相當多的時間及精力用心準備。

其中六年級化身目前非常熱門的漫畫及電影「鬼魅之刃」中的炭治郎、禰豆子及善逸等角色，每一個角色都非常逼真，好像漫畫裡的人物出現在眼前，扮演炭治郎的傅宥瑞同學表示他非常喜歡「鬼魅之刃」漫畫，電影一上映就央求爸爸媽媽帶他去電影院欣賞，扮演禰豆子的陳思瑜表示「鬼魅之刃」中她最喜歡的人物就是「禰豆子」，所以選擇這個角色，也謝謝班上其他同學讓給她扮演。

另外，四年級扮演前陣子相當賣座的音樂劇「歌劇魅影」中的角色，讓全校小朋友認識這部世界知名的小說，其他各班的節目也很精彩，讓全校師生都相當開心，不僅認識了各國文化，更要知道彼此要相互尊重。

今年全球在新冠疫情的圍繞下，世界各國許多民眾的生活非常辛苦及艱難，有感於此，坪林國小師生在活動中也為世界祈福，希望藉由踩街活動將祝福傳遞出去，讓幸福降落在世界各個角落，不再受病毒威脅。師生們沿路向家家戶戶表達耶誕祝福之意，並且展示各國文化，讓居民們都覺得很新鮮有趣！

家長會長陳偉謙表示坪林國小這個活動相當具有教育意義，除了讓小朋友認識多國文化，也學到了自己動手做及培養團隊合作的精神，家長們都相當支持學校。

校長王佩君表示，這樣的活動不僅讓孩子們了解各國裝扮的意義，透過全班討論製作，展現自己的想法，師生共同努力合作，除了帶給孩子歡樂，更營造互相關懷的學習氛圍，是一次成功且正向的學習。

活動進行到中午，由坪林國小廚工精心準備的越南料理，有春捲、越南河粉，更有家長提供的各式美食，願在此共融和樂的氣氛下，將2020年的耶誕祝福中，迎接更美好的新年。

(中時 )