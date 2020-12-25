伊朗中央銀行總裁今天表示，伊朗已取得美國批准，得以移轉資金從海外購買2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

路透社報導，伊朗中央銀行總裁赫瑪提（Abdolnaser Hemmati）表示，伊朗一間銀行已獲得美國財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）批准，得以把資金轉到瑞士一間銀行以購買疫苗。

赫瑪提告訴國營電視台：「他們（指美國人）對伊朗所有銀行都實施制裁，但在全球輿論壓力下接受此事。」

赫瑪提表示，伊朗將支付約2.44億美元透過「疫苗全球取得機制」（COVAX）初步進口1680萬劑疫苗。

COVAX是世界衛生組織（WHO）和全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）合作建立的機制，目的在為中低所得國家提供疫苗，已有約190個國家簽署加入。

伊朗官員先前一再表示，美方的制裁讓他們無法支付款項給COVAX。

另一方面，伊朗衛生部發言人表示，過去24小時新增152人染疫病故，創下9月18日以來新低，累計病歿人數為5萬4308人。伊朗為中東地區疫情最嚴重的國家。

2018年，美國總統川普退出2015年伊朗與6強簽署的核協議，同時對伊朗實施嚴厲的新制裁。隨著拜登（Joe Biden）即將上任，跡象顯示美國可能重返核協議。

(中央社)