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立法院昨（24）日處理有關萊豬進口相關法案，在民進黨人數優勢下，9大行政命令全數輾壓通過。但民進黨立委余天卻遭抓包，在表決期間忙著用手機打麻將遊戲，甚至表決到時代力量提出的一項修正動議時還「投錯票」，引發民進黨團總召柯建銘上前關切。媒體人羅友志忍不住痛罵，余這種立委根本就是尸位素餐的「懶、爛豬立委」。

羅友志今日在臉書發文，發布一段余天在立法院表決現場，緊盯手機大玩麻將遊戲的影片，痛批：「人家好歹敢拚，被叫『萊』豬立委，也甘願！你這種尸位素餐，拿納稅人的錢在國會打麻將，更無知、更可惡！你叫『懶』、『爛』豬立委！」

不僅如此，羅友志更抨擊余天：「上頭照本宣科、他只顧自己有沒有胡牌，一旁的劉建國好歹順著資料、看到他不想要支持的，還會棄權跳過。民主時代發展到這樣還有這種投票部隊。」羅友志並特別標註發動罷免民進黨立委吳思瑤的國民黨台北市議員羅智強，表示：「羅智強這個交給你處理了！」

影片一出，引發各界熱議，網友紛紛留言：「他好像也沒發聲替人民做過事」、「能期待余天在立法院做什麼？唱歌、談他家的瑣事嗎？」、「他打麻將是為了抗中（反正什麼都扯抗中就對了）」、「他當立委根本就在混的，從沒看過他質詢過」、「我們應該不需要這麼多立委，大家閒到打麻將」、「同樣是演藝圈出來的，為何差這多？女性都比他強，例如高金素梅等人」。

(中時新聞網)